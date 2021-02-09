Путин встретится с лидерами думских фракций 17 февраля

Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с лидерами думских фракций 17 февраля. Об этом рассказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. В свою очередь, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев ранее сообщал, что встреча может пройти ориентировочно 18 февраля, подчеркивает RT.

Днем ранее о планах провести подобную встречу заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако тогда о точной дате не сообщалось, подчеркивают Известия.

Песков подтвердил скорую встречу Путина с лидерами думских фракций

тем, послание президента РФ Федеральному собранию может состояться 24 февраля или в ближайшие после этой даты дни, Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Дату послания он связал с переносом пленарных заседаний Совета Госдумы РФ.

Ранее ту же дату послания президента назвала «Независимая газета». По словам источников издания, президент выступит 24 или 25 февраля.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ВстречаГосдумаВладимир Путин
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