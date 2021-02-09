Путин встретится с лидерами думских фракций 17 февраля

Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с лидерами думских фракций 17 февраля. Об этом рассказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. В свою очередь, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев ранее сообщал, что встреча может пройти ориентировочно 18 февраля, подчеркивает RT.

Днем ранее о планах провести подобную встречу заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Однако тогда о точной дате не сообщалось, подчеркивают Известия.