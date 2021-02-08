Песков: Путин скоро встретится с лидерами думских фракций

Президент РФ Владимир Путин достаточно скоро планирует встретиться с лидерами думских фракций, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, общение Путина с парламентариями пройдет в формате видео-конференц-связи.

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев говорил, что встреча намечена на 18 февраля.



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