Песков: Путин скоро встретится с лидерами думских фракций
8 февраля 202112:42
Президент РФ Владимир Путин достаточно скоро планирует встретиться с лидерами думских фракций, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, общение Путина с парламентариями пройдет в формате видео-конференц-связи.
Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев говорил, что встреча намечена на 18 февраля.
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8 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru