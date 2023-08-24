Путин встретился в Кремле с экипажем танка «Алеша»

В сообщении говорится, что военнослужащие 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии Вооружённых Сил РФ одержали победу в бою с превосходящими силами ВСУ, сумев при этом спасти экипаж подбитого танка.

Отмечается, что старший лейтенант Расим Баксиков, лейтенант Александр Леваков и ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев были удостоены звания Героя России, а ефрейтора Илью Гаврилова наградили медалью «За отвагу».

В ходе встречи российский лидер пообещал помочь механику-водителю танка «Алёша», получившему ранение в зоне специальной военной операции и нуждающемуся в лечении.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором один российский танк в Запорожье, прозванный «Алешей», разбивает колонну ВСУ, состоявшую из восьми единиц техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

