Путин встретился с дочерью Героя России Ольги Качуры

Глава государства передал ей золотую звезду Героя России, отметив, что её мама была мужественным человеком, которого очень многие любили и уважали.

«Что особенно важно, как видно из документов, за время её командования соответствующим подразделением в нём не было потерь. К сожалению, саму её сберечь не удалось», - добавил российский лидер.

Карабет, в свою очередь, рассказала президенту РФ, что хотела бы продолжить дело матери по защите родины.

Ранее Путин присвоил Качуре звание Героя России посмертно, а глава ДНР Денис Пушилин - звание Героя ДНР посмертно, сообщает RT.

