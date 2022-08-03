В ДНР заявили о гибели полковника Ольги Качуры

Он напомнил, что она стояла у истоков Народной милиции ДНР и была почётным гражданином Горловки

«Сегодня чёрный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина - Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая «Корса», - написал Приходько.

Обстоятельства смерти Качуры не уточняются.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что трое мирных жителей, один из которых несовершеннолетний, подорвались на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» в Кировском районе Донецка, сообщает RT.