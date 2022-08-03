В ДНР заявили о гибели полковника Ольги Качуры
Мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале сообщил о гибели командира артиллерийского реактивного дивизиона Народной милиции Донецкой народной Республики, гвардии полковника Ольги Качуры.
Он напомнил, что она стояла у истоков Народной милиции ДНР и была почётным гражданином Горловки
«Сегодня чёрный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина - Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая «Корса», - написал Приходько.
Обстоятельства смерти Качуры не уточняются.
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР заявили, что трое мирных жителей, один из которых несовершеннолетний, подорвались на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» в Кировском районе Донецка, сообщает RT.
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