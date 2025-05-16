В Стамбуле стартовали переговоры Турции, США и Украины

Трехсторонние переговоры Турции, США и Украины стартовали в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным СМИ, Соединенные Штаты представляют на встрече госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог.

При этом в состав украинской делегации вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

Встреча проходит во дворце Долмабахче, пишет RT.

Как ожидается, 16 мая в Стамбуле состоятся также переговоры делегаций России и Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

