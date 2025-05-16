Трамп ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина произойдет, как только удастся «это устроить». Об этом американский лидер заявил журналистам в Абу-Даби.

«Мы разрешим это... Я бы даже поехал прямо отсюда (на встречу. – НСН). Но я хочу увидеть моего прекрасного внука», - поделился Трамп.

Политик отметил, что сейчас «мир стал более безопасным», и через 2-3 недели обстановка может стать еще лучше. Трамп пообещал «заняться несколькими ситуациями».

Ранее госсекретарь США Марко Рубил назвал возможную встречу Трампа и Путина единственным шансом на урегулирование конфликта на Украине. Однако даты и времени таких переговоров пока нет, пишет RT.

