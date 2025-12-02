Путин наградил орденами Бабкину, Гришаеву и Канделаки
Президент РФ Владимир Путин наградил народную артистку РСФСР Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщает RT.
В указе главы государства говорится, что певица была награждена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».
С такой же формулировкой Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» заслуженную артистку РФ Нонну Гришаеву.
Кроме того, президент наградил за вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тину Канделаки.
Ранее Путин наградил российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
