Путин наградил орденами Бабкину, Гришаеву и Канделаки

Президент РФ Владимир Путин наградил народную артистку РСФСР Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщает RT.

Александра Маршала наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

В указе главы государства говорится, что певица была награждена «за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».

С такой же формулировкой Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» заслуженную артистку РФ Нонну Гришаеву.

Кроме того, президент наградил за вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тину Канделаки.

Ранее Путин наградил российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН / Игорь Войдаков
ТЕГИ:Народный АртистНаградаТина КанделакиВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры