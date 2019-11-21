Путин вручил награды погибших атомщиков под Северодвинском их близким

Президент подчеркнул, что погибшие прожили жизнь достойно, внеся незаменимый вклад в укрепление страны. Отмечается, что после торжественной церемонии общение Путина с родственниками продолжилось в неформальной обстановке.

Напомним, взрыв на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа. В результате инцидента погибли шесть атомщиков. По официальной версии России, трагедия стала результатом испытания жидкостной реактивной двигательной установки.



