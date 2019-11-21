Путин вручил награды погибших атомщиков под Северодвинском их близким

21 ноября 201922:19

Российский президент Владимир Путин вручил родственникам атомщиков, погибших в августе под Северодвинском в ходе испытаний, присужденные им посмертно ордена Мужества. Церемония прошла в Кремле, передает РИА Новости.

Лидер России отметил, что погибшие инженеры выполняли сложнейшее техническое задание, целью которого было обеспечение безопасности РФ на десятки лет. Путин также отметил, что Россия продолжит совершенствовать это оружие, которое само по себе «является надежной гарантией мира на планете».

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Президент подчеркнул, что погибшие прожили жизнь достойно, внеся незаменимый вклад в укрепление страны. Отмечается, что после торжественной церемонии общение Путина с родственниками продолжилось в неформальной обстановке.

Напомним, взрыв на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа. В результате инцидента погибли шесть атомщиков. По официальной версии России, трагедия стала результатом испытания жидкостной реактивной двигательной установки.


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