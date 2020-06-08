Путин одобрил повышение вдвое минимального пособия на первого ребенка

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил увеличение минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет в два раза - до 6 752 рублей. Это положение содержится в подписанном главой государства законе о неотложных мерах для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса.

Документ размещён на официальном портале правовой информации. Выплаты предназначены неработающим гражданам, в том числе студентам. Кроме того, увеличивается максимальный размер пособия для тех, кто лишился работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей. Суммы пособий ежегодно индексируются.

Сегодня в ходе встречи в режиме видеосвязи с соцработниками президент также одобрил и поддержал идею образования создания фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и нуждающимся в дорогостоящих лекарственных препаратах. Создание такого фонда проработает вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

