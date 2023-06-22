Путин возжёг свечу у монумента «Скорбящая мать» в Музее Победы

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби посетил Музей Победы в столице, где зажёг свечу у монумента «Скорбящая мать». Главу государства сопровождал директор музея Александр Школьник.

Российский лидер осмотрел мультимедийное пространство, которое посвящено историческому проекту «Лица Победы». Это база данных ветеранов фронта и тыла. Сведения о родственниках россияне передают на вечное хранение в музей.

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Как сообщает официальный сайт Кремля, Путин также ознакомился с экспозицией «Zаветам Vерны», где, в частности, есть рассказы об участниках спецоперации на Украине. Там же собраны материалы о судьбах некоторых героев Великой Отечественной войны.

Завершил свой визит в музей президент посещением историко-художественной экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!». Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», данная выставка организована по случаю 80-летия Московской битвы.

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Фото: kremlin.ru
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