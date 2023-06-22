Путин возжёг свечу у монумента «Скорбящая мать» в Музее Победы

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби посетил Музей Победы в столице, где зажёг свечу у монумента «Скорбящая мать». Главу государства сопровождал директор музея Александр Школьник.

Российский лидер осмотрел мультимедийное пространство, которое посвящено историческому проекту «Лица Победы». Это база данных ветеранов фронта и тыла. Сведения о родственниках россияне передают на вечное хранение в музей.