Путин возмущен призывами расправляться с детьми росгвардейцев
Президент России Владимир Путин в ходе своего интервью для ТАСС заявил, что возмущен призывами убивать детей Росгвардейцев. Ранее за подобные призывы в интернете был осужден на пять лет лишения свободы блогер Владислав Синица.
«Кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это можно, знаете, как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят», — сказал Путин.
В ответ на просьбу дать оценку действиям сотрудников Росгвардии во время несанкционированных акций протеста, где они «дубинкой колотят» участников, президент заявил, что «просто так» подобные действия не проводятся. По словам Путина, если люди действуют в рамках закона, никто «махать дубинкой» не будет, пишут «Известия».
Ранее НСН писала, что в конце января 2020 года второй кассационный суд в российской столице принял решение отклонить апелляцию на приговор блогеру Владиславу Синице, который был приговорён к пяти годам лишения свободы по обвинению в экстремизме.
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