Путин возмущен призывами расправляться с детьми росгвардейцев

Президент России Владимир Путин в ходе своего интервью для ТАСС заявил, что возмущен призывами убивать детей Росгвардейцев. Ранее за подобные призывы в интернете был осужден на пять лет лишения свободы блогер Владислав Синица.

«Кто-то там в интернете распространяет информацию о том, что нужно убивать их детей. Это что такое? Это в отношении людей, которые под пули лезут, если Родина прикажет, для защиты интересов государства, общества и конкретных наших граждан? Это можно, знаете, как разбалансировать ситуацию в стране, мало не покажется, с этим не шутят», — сказал Путин.