Кассационный суд подтвердил приговор блогеру Синице

Второй кассационный суд в российской столице принял решение отклонить апелляцию на приговор блогеру Владиславу Синице, который был приговорён к пяти годам лишения свободы по обвинению в экстремизме. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее обоснованность приговора подтвердил Московский городской суд.