Кассационный суд подтвердил приговор блогеру Синице

29 января 202012:16

Второй кассационный суд в российской столице принял решение отклонить апелляцию на приговор блогеру Владиславу Синице, который был приговорён к пяти годам лишения свободы по обвинению в экстремизме. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее обоснованность приговора подтвердил Московский городской суд.

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Синица летом прошлого года «прославился» скандальной записью в Twitter, в которой содержались угрозы в адрес детей сотрудников правоохранительных органов на фоне несогласованных митингов в преддверии выборов в Мосгордуму.

Следственный комитет посчитал пост прямым призывом убивать детей силовиков, которые участвовали в разгонах массовых акций, отмечает RT.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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