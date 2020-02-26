Путин посоветовал оппозиции добавить позитива в программу
Президент РФ Владимир Путин в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» обратился к представителям оппозиции и посоветовал им не только критиковать действующую власть, но и вырабатывать позитивную программу.
При этом он подчеркнул, что критика необходима для развития страны, но ее одной уже недостаточно для того, чтобы убедить избирателей. По мнению Путина, для донесения своей точки зрения вовсе необязательно устраивать несанкционированные акции протеста, так как есть возможность получить разрешение на проведение таких акций. Кроме того, всегда можно донести свою точку зрения с помощью интернета.
Ранее НСН писала, что Путин возмутился призывам убивать детей Росгвардейцев, которые выполняют свой долг на несанкционированных митингах.
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