Путин во время послания процитировал Столыпина

«Столыпин в Госдуме более 100 лет назад сказал: в деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического права — право России быть сильной», — процитировал Путин.

Глава государства отметил, что сегодня Россия отстаивает право быть сильной.

Ранее Владимир Путин заявил, что экономика страны выходит на новый цикл и уже начала обретать качественно новый характер. Сценарий «пушки вместо масла» исключен.