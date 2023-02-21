Путин во время послания процитировал Столыпина
Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собрания вспомнил слова реформатора Петра Столыпина о праве России быть сильной.
«Столыпин в Госдуме более 100 лет назад сказал: в деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического права — право России быть сильной», — процитировал Путин.
Глава государства отметил, что сегодня Россия отстаивает право быть сильной.
Ранее Владимир Путин заявил, что экономика страны выходит на новый цикл и уже начала обретать качественно новый характер. Сценарий «пушки вместо масла» исключен.
Для Владимира Путина это восемнадцатое послание Федеральному собранию и 28-е в новейшей истории России. В 2022 году мероприятие не проводилось. Путин объяснил это динамично развивающейся ситуацией и сложностями «зафиксировать в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».
В апреле 2021 года послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.
В 2020 году после послания Федеральному собрания правительство России во главе с премьером Дмитрием Медведевым ушло в отставку. В стране была запущена конституционная реформа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru