Путин назвал стратегическую задачу российской экономики

Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия не будет просто приспосабливаться к новым экономическим условиям.

«Стратегическая задача — вывести нашу экономику на новые рубежи», - сказал он.

Для этого, по его словам, необходимо убрать все межведомственные противоречия, формальности, обиды и «прочую чушь».