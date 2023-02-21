Путин назвал стратегическую задачу российской экономики
Президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что Россия не будет просто приспосабливаться к новым экономическим условиям.
«Стратегическая задача — вывести нашу экономику на новые рубежи», - сказал он.
Для этого, по его словам, необходимо убрать все межведомственные противоречия, формальности, обиды и «прочую чушь».
В прошлый раз российский лидер обращался с посланием к парламенту в апреле 2021 года. Тогда послание президента длилось 1 час 19 минут, а самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 годах – 48 минут. В 2018 году выступление президента длилось 1 час 55 минут и стало самым продолжительным.
В этом году мероприятие проводится в Гостином дворе, иностранные СМИ из недружественных стран аккредитованы на послание не были. Эксперты отмечают, что от главы государства сегодня определенно ждут «ответов на вопросы» - не только в России, но и за рубежом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Путин: Бизнес должен действовать в российской юрисдикции
- Путин: 85% дорог в крупнейших агломерациях будут приведены в нормативное состояние в 2024 году
- Путин призвал «не перегибать палку» в наказании за экономические преступления
- Кадыров отреагировал на слова Путина о «гендерно нейтральном Боге»
- Путин: Страховка для пенсионных накоплений составит 2,8 млн рублей
- Сайт ВГТРК перестал работать во время послания Путина Федеральному собранию
- Путин объявил о продлении программы бесплатной газификации
- Источник: Костомаров перенес второй инсульт
- «Пушки вместо масла»: Путин рассказал о новом цикле экономики
- Путин: Скоростная трасса Москва — Казань будет продлена до Екатеринбурга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru