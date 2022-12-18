Путин верит в изменения мира в лучшую сторону

«Большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер выразил надежду на то, что россияне смогут сделать мир более справедливым - своими делами и решимостью, открытостью своих намерений, планов и принципов.

Глава России убежден, что мир в будущем станет лучше.

«Таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, чтить своих предков. И где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит», — подчеркнул Путин.

Первый съезд Российского движения детей и молодежи проходит в московском «Манеже» с 18 по 20 декабря. Его участники из российских регионов, в том числе Донецкой, Луганской народных республик и Херсонской, Запорожской областей, определят название движения, направления деятельности, ценности и миссию.

