Путин верит в изменения мира в лучшую сторону
Президент РФ Владимир Путин считает, что перемены, которые происходят в мире, меняют его в лучшую сторону. Об этом он заявил в видеообращении к участникам первого съезда Российского движения детей и молодежи 18 декабря.
«Большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону», — подчеркнул глава государства.
Российский лидер выразил надежду на то, что россияне смогут сделать мир более справедливым - своими делами и решимостью, открытостью своих намерений, планов и принципов.
Глава России убежден, что мир в будущем станет лучше.
«Таким, где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, чтить своих предков. И где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит», — подчеркнул Путин.
Первый съезд Российского движения детей и молодежи проходит в московском «Манеже» с 18 по 20 декабря. Его участники из российских регионов, в том числе Донецкой, Луганской народных республик и Херсонской, Запорожской областей, определят название движения, направления деятельности, ценности и миссию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 222 / сут.
Умерли
393 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+6 338 / сут.
- Аргентина заработала два очка в финальном матче с Францией на ЧМ
- Путин верит в изменения мира в лучшую сторону
- Начался матч ЧМ-2022 сборных Аргентины и Франции
- Стали известны цели визита Путина в штаб группировки вовйск СВО
- Офицер НАТО: ВСУ боятся второго наступления на Киев из-за усталости Запада
- Увеличилось число пострадавших после обстрела Белгородской области
- МО РФ: Взят под контроль населенный пункт Яковлевка в ДНР
- Шаг вперед, два назад. Украина и Запад заявляют о переговорах с Россией
- Анналена Бербок высказалась против прекращения огня на Украине на условиях России
- Путин выступит на коллегии Минобороны на следующей неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru