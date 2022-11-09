Песков заявил, что не считает нужным создание специального СМИ для молодёжи

Отвечая на вопрос о создании специального СМИ для молодёжи он сказал, что ему не известно о подобных планах.

«Создавать специальные СМИ для молодёжи? Я не думаю, мне неизвестно о таких планах. Я не думаю, что это нужно, если честно», - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что любое СМИ должно быть рентабельным, а для этого нужно работать на разные аудитории.

Ранее президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря представить предложения по созданию всероссийского молодёжного экологического движения, сообщает RT.

