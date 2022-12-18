В Москве стартовал первый съезд российского движения детей и молодежи

Первый съезд российского движения детей и молодежи проходит в московском «Манеже» с 18 по 20 декабря. Его участники из российских регионов, в том числе Донецкой, Луганской народных республик и Херсонской, Запорожской областей, определят название движения, направления деятельности, ценности и миссию.

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Общероссийское движение детей и молодежи создано в 2022 году. Его целями является содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи.

Участвовать в движении могут дети от шести лет. Возглавляет правление движения детей и молодежи замглавы Минобрнауки России Григорий Гуров.



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ТЕГИ:МоскваДвижениеДети
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