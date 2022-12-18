В Москве стартовал первый съезд российского движения детей и молодежи

Общероссийское движение детей и молодежи создано в 2022 году. Его целями является содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи.

Участвовать в движении могут дети от шести лет. Возглавляет правление движения детей и молодежи замглавы Минобрнауки России Григорий Гуров.





