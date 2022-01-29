Путин велел создать в России реестр опасного интернет-контент для защиты детей
Президент Владимир Путин потребовал до 1 июня доложить итоги о рассмотрении идей по созданию реестра токсичного контента в интернете для защиты несовершеннолетних. Глава государства дал поручение по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Администрации президента Российской Федерации рассмотреть... предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети интернет в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки», — размещен документ на сайте Кремля.
Ранее Владимир Путин назвал организаторов так называемых «групп смерти» в социальных сетях, провоцирующих подростков на суицид, «уродами». Заявление сделано во время встречи с общественностью в Липецкой области. Владимир Путин отметил, что детей необходимо защищать от подобного влияния, поэтому специалистам, в частности, педагогам и детским психологам, стоит уделить этому вопросу повышенное внимание.
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