Лига безопасного интернета обратилась к РКН для проверки контента в TikTok

Организация просит Роскомнадзор принять меры и при необходимости замедлить трафик социальной сети в Росси, так как основными пользователями социальной сети являются молодые люди, дети и подростки, которые в большей степени подвержены негативному влиянию.

Всего в обращении было отмечено 500 публикаций с информацией о суициде, 200 материалов, пропагандирующих наркотики.

Ранее вступило в действие решение оштрафовать TikTok на 2,6 млн рублей за отказ удалить призывы к участию в несанкционированных акциях. У компании будет месяца на погашение штрафа, напоминает RT.





