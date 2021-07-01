Лига безопасного интернета обратилась к РКН для проверки контента в TikTok
Лига безопасного интернета направила обращение в Роскомнадзор с просьбой проверить материалы социальной сети TikTok. Об этом ТАСС сообщила директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
Речь идет о контенте, который содержит материалы о суицидах, наркотиках, а также оскорбляет чувства верующих.
Мизулина отметила, что количество таких материалов растет, а контролировать их распространение крайне сложно.
Организация просит Роскомнадзор принять меры и при необходимости замедлить трафик социальной сети в Росси, так как основными пользователями социальной сети являются молодые люди, дети и подростки, которые в большей степени подвержены негативному влиянию.
Всего в обращении было отмечено 500 публикаций с информацией о суициде, 200 материалов, пропагандирующих наркотики.
Ранее вступило в действие решение оштрафовать TikTok на 2,6 млн рублей за отказ удалить призывы к участию в несанкционированных акциях. У компании будет месяца на погашение штрафа, напоминает RT.
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