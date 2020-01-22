«Что за уроды?»: Путин – о создателях «групп смерти» в соцсетях

Владимир Путин назвал организаторов так называемых «групп смерти» в социальных сетях, провоцирующих подростков на суицид, «уродами». Как пишет РИА Новости, об этом глава государства заявил во время встречи с общественностью в Липецкой области. Также президент подчеркнул, что когда в первый раз столкнулся с этим явлением, не мог поверить, что такие люди существуют.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что детей необходимо защищать от подобного влияния, поэтому специалистам, в частности, педагогам и детским психологам, стоит уделить этому вопросу повышенное внимание.