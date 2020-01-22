«Что за уроды?»: Путин – о создателях «групп смерти» в соцсетях
Владимир Путин назвал организаторов так называемых «групп смерти» в социальных сетях, провоцирующих подростков на суицид, «уродами». Как пишет РИА Новости, об этом глава государства заявил во время встречи с общественностью в Липецкой области. Также президент подчеркнул, что когда в первый раз столкнулся с этим явлением, не мог поверить, что такие люди существуют.
Кроме того, Владимир Путин отметил, что детей необходимо защищать от подобного влияния, поэтому специалистам, в частности, педагогам и детским психологам, стоит уделить этому вопросу повышенное внимание.
К слову, в феврале 2018 года Роскомнадзор сообщил, что удалил из социальных сетей более 55 тысяч различных материалов с суицидальным контентом.
Как напоминает НСН, в августе 2017 года Владимир Путин приравнял создателей групп смерти в интернете к убийцам.
«Они же ещё и деньги на этом зарабатывают. Поэтому чем они отличаются от убийц? Да ничем не отличаются», — заявил глава государства.
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