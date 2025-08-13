Захарова: Зеленский борется не с Россией, а с народом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский борется не с Россией, а с украинским народом, чтобы его уничтожить, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
«Миссия его, которая была за него кем-то прописана, заключается в том, чтобы уничтожить украинский народ, уничтожить его под флагами национализма... некоей национальной идентичности, но уничтожить физически», - отметила дипломат, комментируя отказ Киева принять тысячу пленных украинских солдат в рамках обмена.
Захарова добавила, что украинцы не нужны Киеву «ни живыми, ни мертвыми».
Ранее стало известно об исключении Украиной из списков на обмен тысячи пленных, среди которых были только рядовые и матросы, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер «гроза шпионов» полковник КГБ Владимир Зайцев
- В Белгороде беспилотники ВСУ атаковали здание Октябрьского райсуда
- Захарова: Зеленский борется не с Россией, а с народом Украины
- В Германии заявили, что успех партии «АдГ» не приведет к потеплению с РФ
- Над Белгородской областью ликвидировали три дрона ВСУ
- Латвия выделит не менее 2 млн евро на закупку оружия из США для Киева
- Безопасный Анкоридж: Саммит РФ и США на Аляске уже назвали «победой Путина»
- В Славянске-на-Кубани обнаружили обломки нескольких БПЛА
- В Южно-Китайском море ВМС Китая вытеснили эсминец США
- В Роскачестве назвали способы защитить аккаунт на «Госуслугах»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru