Захарова: Зеленский борется не с Россией, а с народом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский борется не с Россией, а с украинским народом, чтобы его уничтожить, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

«Миссия его, которая была за него кем-то прописана, заключается в том, чтобы уничтожить украинский народ, уничтожить его под флагами национализма... некоей национальной идентичности, но уничтожить физически», - отметила дипломат, комментируя отказ Киева принять тысячу пленных украинских солдат в рамках обмена.

Захарова добавила, что украинцы не нужны Киеву «ни живыми, ни мертвыми».

Ранее стало известно об исключении Украиной из списков на обмен тысячи пленных, среди которых были только рядовые и матросы, пишет Ura.ru.

