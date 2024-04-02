Путин: В России отмечается исторически низкий уровень безработицы

Россия решает задачи в социальной сфере, в частности, отмечается исторически низкий уровень безработицы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

В ЦБ сообщили, что безработица в РФ снова обновила исторический минимум

По словам президента, также отмечается исторический минимум людей, живущих за чертой бедности. Путин отметил, что такие показатели являются результатом совместной работы.

Кроме того, глава государства назвал экономические показатели России удовлетворительными.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что реальная заработная плата в России за последние шесть лет увеличилась более чем на 30%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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