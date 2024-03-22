В ЦБ сообщили, что безработица в РФ снова обновила исторический минимум

Жесткость рынка труда снова усилилась, а безработица в России обновила исторический минимум. Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

Мишустин сообщил об исторически низких показателях безработицы

Отмечается, что дефицит трудовых ресурсов – это главное ограничение для расширения выпуска товаров и услуг. Кроме того, согласно данным, российская экономика продолжает активный рост в первом квартале текущего года.

Подчеркивается, что потребительская активность остается высокой на фоне существенного роста доходов населения и уверенных потребительских настроений.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень безработицы в России снизился на 20% за шесть лет. Она также указала, что среднегодовая численность занятых в стране составила 73,6 млн человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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