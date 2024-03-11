Голикова: Реальная зарплата в РФ за 6 лет выросла более чем на 30%
Реальная заработная плата в России за последние шесть лет увеличилась более чем на 30%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Реальная зарплата - это число товаров и услуг, которые сотрудник может приобрести за номинальную оплату, полученную в определенный период.
«Мы видим существенный рост более чем на 30% за эти шесть лет», - пояснила Голикова.
По ее словам, по итогам 2023 года показатель также вырос на 7,8%, что является серьезным сдвигом.
Ранее она заявила, что уровень безработицы в России за последние шесть лет снизился на 20%, что свидетельствует о системных изменениях рынка труда, передает «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru