Путин: В России мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами
По итогам частичной мобилизации в России вместе с добровольцами призвали 318 тыс. человек. В настоящее время большая часть из них занимается подготовкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин, общаясь с волонтёрами во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве 4 ноября.
«У нас уже 318 тыс. мобилизованных. Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — цитирует главу государства РИА Новости.
По его словам, 49 тыс. мобилизованных занимаются выполнением боевых задач.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей двум категориям военнослужащих, сообщает «РЕН ТВ».
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