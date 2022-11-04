Путин: В России мобилизовано 318 тысяч человек вместе с добровольцами

По итогам частичной мобилизации в России вместе с добровольцами призвали 318 тыс. человек. В настоящее время большая часть из них занимается подготовкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин, общаясь с волонтёрами во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве 4 ноября.

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«У нас уже 318 тыс. мобилизованных. Почему 318 тыс.? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — цитирует главу государства РИА Новости.

По его словам, 49 тыс. мобилизованных занимаются выполнением боевых задач.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей двум категориям военнослужащих, сообщает «РЕН ТВ».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:РоссияМобилизацияВладимир Путин
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