Собянин упростил порядок получения детских пособий для семей мобилизованных

Согласно документу, для назначения и получения указанных выплат не будут учитываться уровень имущественной обеспеченности семьи и её доходы, а также суммы денежных средств, поступивших на банковские счета (вклады) членов семьи.

«Ежемесячные пособия на ребенка будут назначаться в размере 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в городе Москве на день обращения за назначением ежемесячного пособия», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что подать заявление на выплату детских пособий в упрощенном порядке семьи мобилизованных смогут с 1 ноября 2022 года в любом из семи флагманских центров предоставления госуслуг или в Центр поддержки семей мобилизованных москвичей по адресу: ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

Ранее Собянин заявил, что задачи по частичной мобилизации в столице выполнены в полном объёме, сообщает «Свободная пресса».

