Путин: в РФ с пониманием относятся к нетрадиционным бракам

Россия настороженно, но и с пониманием относится ко всему нетрадиционному, в том числе бракам, приводит РИА Новости слова президента РФ Владимира Путина.

«Мы с определённой осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам», приводит агентство его слова.

Путин пояснил, что настороженность его обусловлена тем, что нетрадиционные браки не приносят потомства, а это не может его устраивать как главу государства в свете стоящих перед Россией демографических проблем.