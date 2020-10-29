Путин: в РФ с пониманием относятся к нетрадиционным бракам

Россия настороженно, но и с пониманием относится ко всему нетрадиционному, в том числе бракам, приводит РИА Новости слова президента РФ Владимира Путина.

«Мы с определённой осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам», приводит агентство его слова.

Путин пояснил, что настороженность его обусловлена тем, что нетрадиционные браки не приносят потомства, а это не может его устраивать как главу государства в свете стоящих перед Россией демографических проблем.

Познера удивила версия Кремля о причинах демографического кризиса в России

В понедельник омбудсмен по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова рассказала, что рождаемость в России за 5 лет упала почти на четверть. По ее словам, за пятилетку число рождений в стране сократилось на 23,7%, при этом число рождений на одну женщину в текущем году составляет 1,5 ребенка при 1,62 еще три года назад, несмотря на снижение числа абортов.

В новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года прогнозируется уменьшение численности населения России к 2024 году на 1,2 миллиона человек.

Директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский заявил НСН, что в целом наблюдается глубокий кризис, который длится с середины 60-х годов прошлого века. По его словам, обеспечить прирост населения можно только за счет мигрантов. При этом, как утверждает демограф, миграция должна быть весьма высокой.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ДемографияОднополые БракиВладимир Путин
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