Путин в поздравлении с Днем города назвал Москву лучшим городом планеты

Президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших городов планеты. Он выступает на мероприятии по случаю Дня города Москвы в парке «Зарядье».

По словам российского лидера, Москва является флагманом поступательного движения вперед всей России. Президент добавил, что российская столица занимает второе место среди крупнейших городских экономик планеты.

Президент сообщил, что сегодня посетит возведенный в столице Национальный космический центр.

Ранее стало известно, что на Болотной площади 13 и 14 сентября пройдёт посвящённая дню города праздничная программа от проекта «Молодёжь Москвы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
