Путин в поздравлении с Днем города назвал Москву лучшим городом планеты
Президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших городов планеты. Он выступает на мероприятии по случаю Дня города Москвы в парке «Зарядье».
По словам российского лидера, Москва является флагманом поступательного движения вперед всей России. Президент добавил, что российская столица занимает второе место среди крупнейших городских экономик планеты.
Президент сообщил, что сегодня посетит возведенный в столице Национальный космический центр.
Ранее стало известно, что на Болотной площади 13 и 14 сентября пройдёт посвящённая дню города праздничная программа от проекта «Молодёжь Москвы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин открыл в Москве Национальный космический центр
- Питбайки и китайские производители: Автоэксперты объяснили рост числа ДТП с мотоциклами
- Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
- АТОР: Спрос на туры в Китай после отмены виз взлетел в три раза
- Путин в поздравлении с Днем города назвал Москву лучшим городом планеты
- Трамп пригрозил России санкциями против нефти
- Россиянке грозит семь лет тюрьмы за названный мошенникам код из СМС
- Мать блогера Лерчек распродает её люксовые вещи из-за финансовых проблем
- Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Ижевска
- Высота атмосферного давления в Москве повторила рекорд 2015 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru