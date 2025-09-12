Москву украсили ко Дню города
Москву украсили ко Дню города, который пройдет 13–14 сентября. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства установили на главных мостах, ключевых магистралях, площадях возле вокзалов, въездах в Москву и общественных пространствах более 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций.
Кроме того, более 600 поздравительных плакатов появились на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. На цифровых объектах и медиафасадах будут транслироваться видеоролики, посвященные дню рождения Москвы.
«Ключевым элементом концепции стали слово «Москва» и цифра «878» – именно столько лет исполняется в этом году российской столице», – указал Бирюков.
Он добавил, что отдельно для украшения Москвы к празднику ничего не закупалось.
Ранее стало известно, что на Болотной площади 13 и 14 сентября пройдёт посвящённая дню города праздничная программа от проекта «Молодёжь Москвы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шаман выступит девятым на «Интервидении»
- Москвичам пообещали еще несколько дней приятной погоды
- Сокуров предложил «дотянуть» школьников до фильмов Тарковского
- Армия России установила контроль над Новопетровским в Днепропетровской области
- Речные круизы осенью подешевели на 20%
- «Будем с картошкой»: Лукашенко заявил о решении проблемы с урожаем
- Родители разнесли идею Журовой об уникальной спортивной форме в школах
- Россия отправит семь автоматических станций к Луне до 2036 года
- Смолов частично признал вину по делу о драке
- Депутат Куринный: За курение вейпов будут выписываться штрафы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru