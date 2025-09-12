Москву украсили ко Дню города

По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства установили на главных мостах, ключевых магистралях, площадях возле вокзалов, въездах в Москву и общественных пространствах более 3,2 тысячи флагов и декоративных конструкций.

Кроме того, более 600 поздравительных плакатов появились на городских билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. На цифровых объектах и медиафасадах будут транслироваться видеоролики, посвященные дню рождения Москвы.

«Ключевым элементом концепции стали слово «Москва» и цифра «878» – именно столько лет исполняется в этом году российской столице», – указал Бирюков.

Он добавил, что отдельно для украшения Москвы к празднику ничего не закупалось.

Ранее стало известно, что на Болотной площади 13 и 14 сентября пройдёт посвящённая дню города праздничная программа от проекта «Молодёжь Москвы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

