Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Вместе с президентом к мемориалу подошли глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и военнослужащие, которым ранее в Кремле присудили звание Героя России. Глава государства склонился на одно колено и бережно расправил ленты в цветах российского триколора с надписью "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации", выполненной золотыми буквами.



Присутствующие почтили память погибших воинов минутой молчания. Торжественная церемония завершилась маршем почетного караула.



Ранее в Кремле президент России Владимир Путин поздравил Героев России с Днём защитника Отечества. В рамках мероприятия 11 военнослужащих были награждены высшей государственной наградой — Золотой Звездой.



Сегодня глава государства также обратился к гражданам страны с праздничным посланием в честь Дня защитника Отечества. Особые слова благодарности в своей речи он адресовал ветеранам, военнослужащим и гражданскому персоналу Вооруженных сил РФ, отметив их особый вклад и назвав их «главными героями праздника», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

