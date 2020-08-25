Путин уволил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Бурыкина от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), начальника управления следственных изоляторов центрального подчинения Федеральной службы исполнения наказаний.

Указ об этом опубликован на интернет-портале правовой информации.

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Распоряжение вступает в силу со дня подписания указа, передает RT.

Ранее сообщалось, что роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» - самая популярная книга в российских колониях. Заключенные массово интересуются также романами Достоевского «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы», произведения Дюма «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ФСИНВладимир Путин
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