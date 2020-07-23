Суд арестовал главу Центра госимущества ФСИН по делу о превышении полномочий

Савеловский суд Москвы арестовал начальника Центра госимущества и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний, Сергея Вержевикина. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Уголовное дело возбуждено в отношении полковника внутренней службы и других неустановленных лиц.

В рамках этого же дела задержан бывший глава компании «Стройжилпром» Олег Мохнорылов, его обвиняют в мошенничестве, добавляет РЕН-ТВ.

Центр госимущества ФСИН занимается, в частности, жилищным обеспечением работников уголовно-исправительной системы, распоряжается жилищным фондом; хозяйственным, материальным и коммунально-бытовым обеспечением, эксплуатацией и ремонтом зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования.