Суд арестовал главу Центра госимущества ФСИН по делу о превышении полномочий
Савеловский суд Москвы арестовал начальника Центра госимущества и жилищно-бытового обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний, Сергея Вержевикина. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Уголовное дело возбуждено в отношении полковника внутренней службы и других неустановленных лиц.
В рамках этого же дела задержан бывший глава компании «Стройжилпром» Олег Мохнорылов, его обвиняют в мошенничестве, добавляет РЕН-ТВ.
Центр госимущества ФСИН занимается, в частности, жилищным обеспечением работников уголовно-исправительной системы, распоряжается жилищным фондом; хозяйственным, материальным и коммунально-бытовым обеспечением, эксплуатацией и ремонтом зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования.
Самое громкое дело последних дней, связанное с коррупцией, это задержание экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Политолог Алексей Мухин в эфире НСН заявил, что политик давно входил в группу риска и задержание говорит об эффективной борьбе с криминалитетом и коррупцией.
«Положение дел было известно достаточно давно, и он входил в группу риска. Ситуация показывает, что борьба с криминалитетом и коррупцией идёт самым надлежащим образом и неприкасаемых нет. И я бы не стал это связывать с его партийностью и оппозиционностью. В губернаторском корпусе все игроки – системные. И также я бы не стал связывать задержание с какими-то другими политическими событиями. Просто до этого человеку удавалось уходить от ответственности», - считает политолог.
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