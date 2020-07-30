ФСИН назвала самую популярную книгу в российских колониях
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» - самая популярная книга в российских колониях. Об этом заявили в информационном центре ФСИН России. Литературные предпочтения тех, кто находится в местах лишения свободы, выяснились в ходе проведения акции «Твои друзья – книги».
Кроме того, в топ-10, среди прочих, вошли «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, произведения Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» и «Три мушкетера», а также «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Отверженные» Виктора Гюго.
Также стало известно, что интересует осужденных и поэзия – особенно популярны у них стихи Александра Блока, Сергей Есенина и Марины Цветаевой.
Добавим, в общей сложности в исправительных учреждениях работают более тысячи библиотек, при них организовано почти 700 читальных залов.
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А ранее стало известно, что рейтинг популярных у россиян литературных пар возглавили главные герои романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом говорят данные книжного сервиса MyBook. Кроме того, в топ-3 вошли Ассоль и Грей из «Алых парусов», а также герои романа «Два капитана» Александр Григорьев и Екатерина Татаринова.
Далее в списке самых любимых литературных пар расположились Петр Гринев и Маша Миронова – они являются главными героями повести Александра Пушкина «Капитанская дочка». Замыкают пятерку Наташа Ростова и Пьер Безухов из романа Льва Толстого «Война и мир».
Добавим, опрос был проведен в преддверии Дня семьи, любви и верности. Он отмечается в России 8 июля, напоминает Газета.ру.
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