Путин уволил четырёх генералов МВД и МЧС

Ранее НСН писала, что Владимир Путин рассказал, почему решил снять с должности главу Чувашии Михаила Игнатьева с формулировкой «в связи с утратой доверия». По его словам, чиновники любого уровня должны уважать людей. По словам президента, если уважения к людям нет, то глава региона должен искать себе другое место работы. Путин считает, что Игнатьев вел себя «безобразно».

Президент России Владимир Путин 29 января отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева с связи с утратой доверия. За несколько дней до этого глава республики, вручая пожарным новую технику, заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от служебной машины, пишет Life.ru. Эта выходка вызвала шквал общественного возмущения. Перед отставкой Игнатьев был исключен из состава «Единой России». До этого он также выступил с призывом «мочить» журналистов.



