Потерял берега, партбилет и доверие президента

В связи с утратой доверия отправлен в отставку с поста губернатора Чувашии Михаил Игнатьев. Такая формулировка содержится в указе президента Владимира Путина. Временно исполняющим обязанности руководителя республики назначен депутат Госдумы от Чувашии 50-летний Олег Николаев, до сего дня возглавлявший комитет нижней палаты парламента по делам национальностей.

Михаил Игнатьев руководил Чувашией более девяти лет. Карьеру ему удалось сломать собственноручно всего за неделю – с помощью двух скандалов. Для этого всего-то понадобилось выступить с призывом «мочить» журналистов, а через несколько дней заставить майора МЧС подпрыгивать за ключами от пожарной машины на публичной церемонии. А дальше события развивались еще более стремительно: возмущение со стороны главы МЧС и старших товарищей по партии, исключение из «Единой России» и – пожалуйста – отставка в связи с утратой доверия, как накануне и предполагала НСН. Предыдущий раз столь жесткая формулировка была использована в апреле 2017 года, когда в отставку был отправлен глава Удмуртии Александр Соловьев – того «хотя бы» подозревали во взятке на 140 млн рублей.

Что касается назначенного президентом врио губернатора Чувашии Олега Николаева, то именно за такой вариант решения проблемы руководства республикой высказывался в эфире НСН в конце минувшей недели его коллега, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который с 1997 по 2000 годы работал в правительстве Чувашии.

«Мне бы хотелось, чтобы пришли свежие люди. Олег Николаев мне больше всех импонирует. Он быстро растет, знает чувашский язык отлично, вырос в деревне, в правительстве республики работал, хорошо знает вопросы бизнеса, у него строительное и экономическое образование. Среди всех депутатов Госдумы от Чувашии он быстрее всех начал набирать очки, он в лидерах по рейтингам среди депутатов. Такой стремительный карьерный рост связан с тем, что Олег учится. Очень важно, чтобы человек все время учился. Он жаждет, чтобы республика была другой».

По словам врио губернатора Чувашии Олега Николаева, которые приводит РИА Новости, он планирует «провести инвентаризацию действующих программ, насколько они позволят реализовать положения послания президента, и соответствующим образом их перенастроить».

А перенастраивать есть чего: республика входит в десятку беднейших регионов России, до половины населения Чувашии вынуждены работать за пределами родного региона.

