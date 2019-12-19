Путин: Уволенные за дело Голунова стали фигурантами уголовного дела

Президента России Владимира Путина в ходе пресс-конференции попросили прокомментировать дело журналиста Ивана Голунова (на фото), в частности, объяснить причину засекречивания расследования.

Президент заявил, что дело было засекречено для того, что сохранить в тайне некоторые моменты оперативно-разыскной деятельности.

Также Путин сообщил, что против полицейских, имевших отношение к задержанию журналиста, возбуждены уголовные дела.

«Хочу проинформировать, что от работы отстранены пять человек из МВД, они уволены, против всех них возбуждены уголовные дела», - добавил президент.

