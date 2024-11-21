Сенатор Епифанова рассказала, как россияне могут увеличить размер пенсии

Россияне могут увеличить размер выплат по старости, отложив выход на пенсию. Об этом рассказала член Совета Федерации Ольга Епифанова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, каждый год, отработанный после наступления пенсионного возраста, увеличивает размер страховой пенсии по старости.

«К примеру, если выход на пенсию отложить на пять лет, это позволит увеличить... выплаты почти на 40 процентов», — пояснила сенатор.

Кроме того, Епифанова отметила, что для увеличения пенсии россияне могут докупить пенсионные баллы. Для этого необходимо подать в Социальный фонд заявление о добровольной уплате дополнительных взносов и отчислять их вместе с обязательными от работодателя.

«Еще один путь — стать участником добровольных пенсионных программ, которые позволяют получить дополнительную пенсию», — указала сенатор, пояснив, что негосударственные пенсионные фонды будут предоставлять выплаты за счет добровольных взносов.

Также увеличить размер пенсии можно с помощью трудоустройства по совместительству, в этом случае страховые взносы будут отчислять два работодателя одновременно.

Ранее Ольга Епифанова рассказала, что в следующем году минимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов для выхода на пенсию увеличат до 30 единиц, напоминает Ura.ru.

