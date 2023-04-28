Путин увеличил налоговые вычеты по НДФЛ

В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт о сумме для получения налогового вычета по расходам на обучение ребёнка - её увеличили с 50 тысяч до 110 тысяч рублей.

Также увеличена сумма по расходам на обучение взрослых, лечение (в том числе и членов семьи) и покупку лекарств - cо 120 тысяч до 150 тысяч рублей, и по физкультурно-оздоровительным услугам - со 120 тысяч до 150 тысяч рублей.

Кроме того, законом вносятся поправки в статью 257 части второй Налогового кодекса РФ, благодаря которым снижаются размеры налогов при покупке отечественного оборудования.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» разработали законопроект об отмене транспортного налога для участников специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

