Путин увеличил налоговые вычеты по НДФЛ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому увеличиваются социальные налоговые вычетов по НДФЛ.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, речь идёт о сумме для получения налогового вычета по расходам на обучение ребёнка - её увеличили с 50 тысяч до 110 тысяч рублей.
Также увеличена сумма по расходам на обучение взрослых, лечение (в том числе и членов семьи) и покупку лекарств - cо 120 тысяч до 150 тысяч рублей, и по физкультурно-оздоровительным услугам - со 120 тысяч до 150 тысяч рублей.
Кроме того, законом вносятся поправки в статью 257 части второй Налогового кодекса РФ, благодаря которым снижаются размеры налогов при покупке отечественного оборудования.
Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» разработали законопроект об отмене транспортного налога для участников специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 548 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 775 / сут.
- Патриарх Кирилл лишил Андрея Кураева священного сана
- Путин подписал закон по установке диагноза «наркомания»
- Нижегородцам будут платить за сообщения о пьяных водителях
- Путин увеличил налоговые вычеты по НДФЛ
- В России запретили продавать вейпы детям
- Указ: за диверсии в России грозит наказание до 20 лет колонии
- Путин ввел в России пожизненное лишение свободы за госизмену
- Набиуллина призвала готовиться к повышению ключевой ставки
- Глава Белгородской области заявил о гибели двоих жителей в запрещенной зоне
- В Рязанской области отказались от массовых мероприятий на майские праздники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru