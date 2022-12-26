Путин увеличил численность Федеральной службы судебных приставов
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которой с 2023 года будет увеличена предельная штатная численность Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, предельная штатная численность работников территориальных органов ФССП увеличится на 4,3 тысячи должностей.
«Установить... с 1 января 2023 года в количестве 76 333 единиц..., в том числе сотрудников органов принудительного исполнения РФ в количестве 64 794 человек... с 1 июля 2023 года в количестве 78 250 единиц..., в том числе сотрудников органов принудительного исполнения РФ в количестве 65 593 человек», - говорится в указе.
Ранее Путин подписал указ о повышении окладов дипломатических работников в 1,04 раза, пишут «Известия».
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