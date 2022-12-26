Путин увеличил численность Федеральной службы судебных приставов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которой с 2023 года будет увеличена предельная штатная численность Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, предельная штатная численность работников территориальных органов ФССП увеличится на 4,3 тысячи должностей.

«Установить... с 1 января 2023 года в количестве 76 333 единиц..., в том числе сотрудников органов принудительного исполнения РФ в количестве 64 794 человек... с 1 июля 2023 года в количестве 78 250 единиц..., в том числе сотрудников органов принудительного исполнения РФ в количестве 65 593 человек», - говорится в указе.

Ранее Путин подписал указ о повышении окладов дипломатических работников в 1,04 раза, пишут «Известия».

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ТЕГИ:УказыВладимир ПутинФССП РФСудебные Приставы
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