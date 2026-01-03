Экс-помощница Байдена призналась, что получает угрозы от украинцев

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена, обозреватель RT Тара Рид получает угрозы от украинцев в интернете. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Рид предположила, что попала в какие-то списки, вроде украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в РФ).

«Многие на Западе, кто поддерживают в Россию, попадают в них. Украинцы довольно отчаянны в том, чтобы напугать людей, они "троллят" (в интернете. - НСН)», - поделилась журналистка.

Рид подчеркнула, что живет в России и чувствует себя в безопасности. По словам экс-помощницы американского лидера, ее «пыталась преследовать вся государственная машина Джо Байдена, и ничего», сейчас Рид способна все вынести и не капитулирует перед террористами.

Ранее Тара Рид рассказала, что живет в Москве, и назвала российскую столицу «красивым, чистым, эффектным» местом с «милыми, добрыми людьми».

