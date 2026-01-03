Экс-помощница Байдена призналась, что получает угрозы от украинцев
Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена, обозреватель RT Тара Рид получает угрозы от украинцев в интернете. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.
Рид предположила, что попала в какие-то списки, вроде украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в РФ).
«Многие на Западе, кто поддерживают в Россию, попадают в них. Украинцы довольно отчаянны в том, чтобы напугать людей, они "троллят" (в интернете. - НСН)», - поделилась журналистка.
Рид подчеркнула, что живет в России и чувствует себя в безопасности. По словам экс-помощницы американского лидера, ее «пыталась преследовать вся государственная машина Джо Байдена, и ничего», сейчас Рид способна все вынести и не капитулирует перед террористами.
Ранее Тара Рид рассказала, что живет в Москве, и назвала российскую столицу «красивым, чистым, эффектным» местом с «милыми, добрыми людьми».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-помощница Байдена призналась, что получает угрозы от украинцев
- В АКРА спрогнозировали ипотечные ставки в 2026 году
- Генконсул рассказал об увеличении турпотока из ОАЭ в Россию
- Рост тарифов и отчеты ТСЖ: Что изменится в сфере ЖКХ в 2026 году
- В Сергиевом Посаде ликвидировали открытое горение на рынке
- ПВО сбила над Россией 22 украинских беспилотника
- Сбербанк назвал основные киберугрозы для российских компаний
- В Таиланде турист из России умер во время прогулки в гористой местности
- В Мексике после землетрясения произошло 936 афтершоков
- Дмитриев назвал правые силы единственной реальной надеждой Европы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru