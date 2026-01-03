Генконсул рассказал об увеличении турпотока из ОАЭ в Россию

Число посещающих Россию туристов из Объединенных Арабских Эмиратов устойчиво растет. Об этом рассказал генконсул РФ в ОАЭ Максим Владимиров в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, интерес жителей ОАЭ к России последовательно увеличивается в последние годы и носит системный характер.

«Речь идет как о туристических поездках, так и о деловых, культурных и образовательных визитах», - отметил Владимиров.

Существенно увеличивается число турпоездок из ОАЭ в Москву и Санкт-Петербург, российские регионы с развитой туристической инфраструктурой. Росту турпотока способствуют упрощенный визовый режим, действующее прямое авиасообщение, высокий уровень сервиса в гостиницах РФ, растущий интерес к культурному, гастрономическому, событийно-деловому туризму. Также популярны деловой и медицинский туризм, Россию все чаще рассматривают как направление для участия в выставках и форумах, для получения медицинских услуг и образования. Эти поездки, как правило, имеют более высокую среднюю продолжительность и чек,

Как отметил Владимиров, поток туристов из ОАЭ в РФ пока несопоставим с обратным направлением, но наблюдается «очевидно положительная» динамика.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН рассказала, что больше всего туристов прибывают в РФ из Китая, стран Ближнего Востока, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов, Катара, Омана.

