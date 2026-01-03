В АКРА спрогнозировали ипотечные ставки в 2026 году

Средняя ставка по рыночной ипотеке в России в 2026 году опустится ниже 20% годовых. Об этом заявила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова в беседе с РИА Новости.

«При прочих равных условиях в следующем году ставки, наверняка, пробьют 20%, однако ожидать ощутимого снижения не стоит – до 15% мы будем еще долго идти», - отметила эксперт.

Она напомнила, что в конце года были зафиксированы средние ставки на уровне 21-22%. По словам Носовой, уровень ставки в 15% привлекательнее для граждан, чем действующий сейчас. Этот уровень повышает шансы на качественное обслуживание ипотеки, однако является финансово тяжелым для среднестатистического россиянина.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что доля рыночной ипотеки в России достигла исторического минимума.

