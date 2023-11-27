Путин утвердил список фирм, самостоятельно определяющих объём публичных данных

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень компаний, которые могут самостоятельно определять состав и объём раскрываемой информации.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Информационная БезопасностьБизнесУказыВладимир Путин

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