Путин подписал указ об обмене замороженных активов россиян
Президент Владимир Путин подписал указ о возможности обмена части заблокированных в России средств иностранцев на замороженные активы граждан РФ.
Замороженные деньги. Запад и Россия состязаются в угрозах о санкциях в отношении иностранных активов
В рамках указа совокупная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг не может превышать 100 тысяч рублей на одного резидента. Сделки заключаются посредством проведения торгов.
Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что от блокировки активов пострадали более 3,5 миллиона россиян. Общая сумма замороженных средств составила 1,5 триллиона рублей.
Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) ранее опубликовали коммюнике, в соответствии с которым российские активы в странах Запада останутся под блокировкой до тех пор, пока РФ не выплатит компенсацию Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru