Путин подписал указ об обмене замороженных активов россиян

В рамках указа совокупная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг не может превышать 100 тысяч рублей на одного резидента. Сделки заключаются посредством проведения торгов.

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что от блокировки активов пострадали более 3,5 миллиона россиян. Общая сумма замороженных средств составила 1,5 триллиона рублей.

Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) ранее опубликовали коммюнике, в соответствии с которым российские активы в странах Запада останутся под блокировкой до тех пор, пока РФ не выплатит компенсацию Украине, передает «Радиоточка НСН».

