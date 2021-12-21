Путин утвердил штрафы до 1 млн рублей за недостоверные данные о разливах нефти

Также документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, предусматривает наказание за неосуществление мероприятий либо неисполнение обязанностей по созданию системы наблюдений за состоянием морской среды в районе деятельности, в том числе отсутствие системы обнаружения разливов нефти и нефтепродуктов.

Согласно закону, штраф для должностных лиц составит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма штрафов будет увеличена, также не исключается приостановки деятельности на срок до 90 суток.

Штраф за сокрытие факта разлива нефти и нефтепродуктов или же представление заведомо недостоверных данных составит для должностных лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Повторное нарушение увеличит размер штрафа в два раза, с возможностью приостановки деятельности на 90 суток

Невыполнение в установленный срок предписаний органов экологического надзора будет грозить гражданам штрафом до 20 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч рублей, юридическим лицам - до 200 тысяч рублей. За повторное правонарушение предусмотрено повышение штрафов, в том числе с дисквалификацией на срок до трёх лет для должностных лиц.

