Путин утвердил перечень KPI для губернаторов

Президент России Владимир Путин утвердил ключевые показатели эффективности (KPI) для губернаторов российских регионов. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале публикования правовых актов.

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В список вошел 21 показатель, в том числе доверие людей к власти, численность населения, а также уровень рождаемости, бедности, образования.

Также будет учитываться объем ввода недвижимости в эксплуатацию и условия, создаваемые для участников спецоперации.

Ранее KPI для губернаторов обновляли в 2021 году, тогда подобный список включал 20 показателей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:РегионыГубернаторыВладимир Путин

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