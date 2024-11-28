Путин утвердил перечень KPI для губернаторов
Президент России Владимир Путин утвердил ключевые показатели эффективности (KPI) для губернаторов российских регионов. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале публикования правовых актов.
В список вошел 21 показатель, в том числе доверие людей к власти, численность населения, а также уровень рождаемости, бедности, образования.
Также будет учитываться объем ввода недвижимости в эксплуатацию и условия, создаваемые для участников спецоперации.
Ранее KPI для губернаторов обновляли в 2021 году, тогда подобный список включал 20 показателей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru