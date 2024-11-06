«Хватило мужества»: За что Путин назначил Марию Костюк врио губернатора ЕАО

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении начальника управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Марии Костюк на пост временно исполняющего обязанности губернатора Еврейской автономной области (ЕАО). Прежнему губернатору ЕАО Ростиславу Гольдштейну президент предложил стать врио главы Коми после того, как губернатор республики Владимир Уйба объявил об отставке. Минченко заметил, что Костюк хорошо знакома с Еврейской автономной областью.

«Думаю, это удачный выбор. Гендерный баланс немного скорректировался в губернаторском корпусе - из 89 регионов теперь один возглавляет женщина. Однако говорить, что сейчас по квотному принципу начнут везде назначать женщин – перебор. Мария Костюк родилась и выросла в Еврейской автономной области, сделала там карьеру, была заместителем председателя правительства, затем перешла на работу в Москву. Это человек команды Ростислава Гольштейна. Она хорошо знает регион, занималась там внутриполитической проблематикой. Мои коллеги, которые с ней взаимодействовали, очень высоко оценивали профессиональные и личностные качества Марии», - заявил он.