«Хватило мужества»: За что Путин назначил Марию Костюк врио губернатора ЕАО
Руководителя программы «Время героев» Марию Костюк назначили на должность врио главы Еврейской автономной области за управленческий талант и личностные качества, сказал НСН Евгений Минченко.
Назначение Марии Костюк на должность врио главы Еврейской автономной области скорректирует гендерный баланс в губернаторском корпусе, при этом нельзя не отметить, что за последнее время 10 участников программы «Время героев» получили различные высокие назначения, заявил в интервью НСН политолог Евгений Минченко.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении начальника управления по работе с регионами фонда «Защитники Отечества» Марии Костюк на пост временно исполняющего обязанности губернатора Еврейской автономной области (ЕАО). Прежнему губернатору ЕАО Ростиславу Гольдштейну президент предложил стать врио главы Коми после того, как губернатор республики Владимир Уйба объявил об отставке. Минченко заметил, что Костюк хорошо знакома с Еврейской автономной областью.
«Думаю, это удачный выбор. Гендерный баланс немного скорректировался в губернаторском корпусе - из 89 регионов теперь один возглавляет женщина. Однако говорить, что сейчас по квотному принципу начнут везде назначать женщин – перебор. Мария Костюк родилась и выросла в Еврейской автономной области, сделала там карьеру, была заместителем председателя правительства, затем перешла на работу в Москву. Это человек команды Ростислава Гольштейна. Она хорошо знает регион, занималась там внутриполитической проблематикой. Мои коллеги, которые с ней взаимодействовали, очень высоко оценивали профессиональные и личностные качества Марии», - заявил он.
Как добавил собеседник НСН, Костюк выделили за сильные управленческие качества, но также за личное отношение к спецоперации.
«Я думаю, что ставят в первую очередь тех людей, которые себя проявили, демонстрируют сильные управленческие качества. Она не просто работала в фонде «Защитники Отечества», а курировала программу «Время героев», инициированную Владимиром Путиным для участников СВО. Известный факт, что у Марии личная трагедия, она потеряла сына на СВО, тем не менее ей хватило мужества, чтобы продолжать активную работу. То, что в условиях личной трагедии она не сломалась и продолжила свое служение стране, является дополнительным квалифицирующим признаком. За последнее время более 10 участников программы «Время героев» получили различные высокие назначения», - подытожил Минченко.
В июне 2024 года президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва назвал «своим упущением» тот факт, что среди руководителей регионов страны не было женщин, напоминает «Радиоточка НСН».
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