Путин подписал закон о введении в России детских сим-карт

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который вводит в стране механизм оформления сим-карт для несовершеннолетних. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации, передает РИА Новости.

Согласно документу, родители или законные представители получат право уведомлять оператора связи о передаче собственного абонентского номера ребенку с указанием его возраста. Эта мера необходима для обеспечения безопасного контента и противодействия мошенническим схемам.

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Правительство РФ отдельно установит правила оказания услуг связи по детским сим-картам.

Также закон предусматривает, что расторгнуть договор обслуживания конкретного номера можно будет только спустя 90 дней с момента его выделения. Указанные нормы стали частью обширного второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству.

Между тем интернет-эксперт Леонтий Букштейн в беседе с НСН отметил, что две-три сим-карты – это необходимый максимум для человека, который ничего не скрывает.

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ФОТО: Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC
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