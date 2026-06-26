Путин подписал закон о введении в России детских сим-карт

Правительство РФ отдельно установит правила оказания услуг связи по детским сим-картам.

Также закон предусматривает, что расторгнуть договор обслуживания конкретного номера можно будет только спустя 90 дней с момента его выделения. Указанные нормы стали частью обширного второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству.

Между тем интернет-эксперт Леонтий Букштейн в беседе с НСН отметил, что две-три сим-карты – это необходимый максимум для человека, который ничего не скрывает.

